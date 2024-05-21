Махачев заявил, что Царукян станет чемпионом UFC после него

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев заявил, что российский боец Арман Царукян станет чемпионом, когда он освободит титул.

«Царукян заслужил бой за титул. Он победил всех, кого ему давали. Но я не вижу чего-то, в чём он был бы лучше меня. Однажды он станет чемпионом, когда я завершу карьеру», — сказал Махачев в подкасте Weighing In.

Махачев подерётся с Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александра Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Царукян заявил, что из Махачева не стоит делать непобедимого супергероя.