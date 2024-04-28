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Царукян заявил, что из Махачева не стоит делать непобедимого супергероя

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Первый номер рейтинга лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец Арман Царукян поделился мнением об Исламе Махачеве, который является чемпионом дивизиона.
Царукян заявил, что из Махачева не стоит делать непобедимого супергероя
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

Царукян ответил на вопрос, является ли для него бой с Махачевым и подготовка к нему особенными.

«Подготовка та же. Это люди у себя в голове придумали, что Ислам особенный. Такой же человек, а из него сделали непобеждённого чемпиона. Хотя он тоже проигрывал, тоже был в нокауте. Все мы люди, мы все можем проиграть. Не надо из Махачева делать непобедимого супергероя», — сказал он «КП».

Впервые бойцы встретились в октагоне в апреле 2019 года. Эта схватка завершилась победой Ислама единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Махачев проведёт бой с Царукяном после поединка против Порье.

 

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