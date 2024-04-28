Царукян заявил, что из Махачева не стоит делать непобедимого супергероя
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Царукян ответил на вопрос, является ли для него бой с Махачевым и подготовка к нему особенными.
«Подготовка та же. Это люди у себя в голове придумали, что Ислам особенный. Такой же человек, а из него сделали непобеждённого чемпиона. Хотя он тоже проигрывал, тоже был в нокауте. Все мы люди, мы все можем проиграть. Не надо из Махачева делать непобедимого супергероя», — сказал он «КП».
Впервые бойцы встретились в октагоне в апреле 2019 года. Эта схватка завершилась победой Ислама единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Махачев проведёт бой с Царукяном после поединка против Порье.