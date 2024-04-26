Махачев проведёт бой с Царукяном после поединка против Порье

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева, сообщил, что его клиент проведёт поединок с соотечественником Арманом Царукяном после боя с американцем Дастином Порье.

«Ислам защитится в поединке против Порье, а потом у нас будет бой с Арманом. Пока у нас на горизонте эти два боя, а дальше будем смотреть. Бой с Царукяном в этом году? Да, это может быть в Абу-Даби или Нью-Йорке», — цитирует Магомедова ТАСС.

14 апреля Царукян взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей. Позже на пресс-конференции генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что Махачев подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Турнир пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее сообщалось, что гонорар Царукяна за выступление на UFC 300 удержан из-за инцидента с болельщиком.