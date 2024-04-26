Гонорар Царукяна за выступление на UFC 300 удержан из-за инцидента с болельщиком
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Комиссия назначила на 30 апреля слушание по инциденту для вынесения дальнейшего дисциплинарного решения после инцидента с болельщиком, сообщает в своём аккаунте в X журналист Джон Морган со ссылкой на релиз комиссии.
14 апреля Царукян взял верх над Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей.
Перед выходом на поединок россиянин устроил потасовку с фанатом за то, что тот показал ему средний палец.
Ранее чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался об отказе Царукяна провести поединок на UFC 302.