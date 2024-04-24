Махачев: не удивлён, что Царукян отказался от боя со мной на UFC 302

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался об отказе соотечественника Армана Царукяна провести поединок на UFC 302.

«Не удивлён, что Арман отказался от боя. Этот парень всю жизнь говорит о реванше, но я не помню, ему дают третий или четвёртый шанс со мной подраться, но он говорит «нет». Мне сказали, что дадут соперника после UFC 300, но я знал, что если Царукян побьёт Оливейру, то не согласится на бой со мной», — приводит слова Махачева New York Post Sports.

14 апреля Царукян взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей. Позже в команде спортсмена сообщили, что боец отказался от реванша с Махачевым на UFC 302.

Первый поединок между россиянами прошёл в 2019 году. Тогда победу одержал Махачев, который выиграл единогласным решением судей.

Ранее Махачев назвал слабые стороны Порье перед боем на UFC 302.