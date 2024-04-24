Махачев назвал слабые стороны Порье перед боем на UFC 302

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал о слабых сторонах американца Дастина Порье.

«Знаю свой план на бой с Порье. Надо просто защитить шею от его гильотины. Нет, Дастин — это легенда, у него большой опыт в этом виде спорта. У него хорошая ударка, но его слабые стороны — борьба и грэпплинг. Но к гильотине я должен быть готов», — приводит слова Махачева New York Post Sports.

14 апреля стало известно, что Махачев подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Турнир пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее сообщалось, что Махачев в Кисловодске начал подготовку к бою с Порье.