RT в Telegram
Подпишись

Махачев в Кисловодске начал подготовку к бою с Порье

Короткая ссылка
В команде чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислама Махачева сообщили, что спортсмен начал подготовку к поединку с американцем Дастином Порье.
Махачев в Кисловодске начал подготовку к бою с Порье
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Ислам вместе с командой на базе в Кисловодске начал подготовку к бою против Порье», — цитирует собеседника ТАСС.

14 апреля стало известно, что Махачев подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Турнир пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Американский проспект отправил в нокаут француза Сен-Дени во втором раунде на турнире UFC 299 в Майами. В активе Порье 30 побед при восьми поражениях.

Ранее российский боец Арман Царукян высказался о возможном поединке с Махачевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить