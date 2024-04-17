Махачев в Кисловодске начал подготовку к бою с Порье

В команде чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислама Махачева сообщили, что спортсмен начал подготовку к поединку с американцем Дастином Порье.

«Ислам вместе с командой на базе в Кисловодске начал подготовку к бою против Порье», — цитирует собеседника ТАСС.

14 апреля стало известно, что Махачев подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Турнир пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Американский проспект отправил в нокаут француза Сен-Дени во втором раунде на турнире UFC 299 в Майами. В активе Порье 30 побед при восьми поражениях.

Ранее российский боец Арман Царукян высказался о возможном поединке с Махачевым.