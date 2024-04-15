Царукян: я готов подраться с Махачевым даже в Дагестане

Российский боец Арман Царукян высказался о возможном поединке с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Я могу подраться в Абу-Даби, могу… Да где угодно могу, неважно! Даже в Дагестане! Я могу поехать в Дагестан и драться там, потому что я живу в России», — цитирует Царукяна Sport24.

14 апреля Арман взял верх над Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе.

Первый поединок между россиянами прошёл в 2019 году. Тогда победу одержал Махачев, который выиграл единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Царукян отказался от реванша с Махачевым на UFC 302.