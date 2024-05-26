Российский теннисист Сафиуллин опустился на две позиции в рейтинге ATP
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Даниил Медведев и Андрей Рублёв сохранили пятое и шестое места соответственно, Карен Хачанов остался 18-м.
Роман Сафиуллин потерял две позиции и теперь находится на 42-й строчке. Павел Котов поднялся на 56-е место.
Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович. На второй позиции расположился итальянец Янник Синнер. Третий — испанец Карлос Алькарас.
Ранее стало известно, что Рублёв поднялся на шестое место в рейтинге АТР после победы на «Мастерсе» в Мадриде.