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Российский теннисист Сафиуллин опустился на две позиции в рейтинге ATP

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде.
Российский теннисист Сафиуллин опустился на две позиции в рейтинге ATP
  • Gettyimages.ru

Даниил Медведев и Андрей Рублёв сохранили пятое и шестое места соответственно, Карен Хачанов остался 18-м. 

Роман Сафиуллин потерял две позиции и теперь находится на 42-й строчке. Павел Котов поднялся на 56-е место.

Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович. На второй позиции расположился итальянец Янник Синнер. Третий — испанец Карлос Алькарас.

Ранее стало известно, что Рублёв поднялся на шестое место в рейтинге АТР после победы на «Мастерсе» в Мадриде.

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