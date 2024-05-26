Мантуров: проблем с обслуживанием иностранных Boeing и Airbus нет

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что проблем с обслуживанием иностранных Boeing и Airbus нет.

По словам вице-премьера, в России ведётся постоянная работа в части технического обслуживания самолётов.

«Они соответствуют полностью всем требованиям, которые предъявляются нашими российскими авиационными властями, поэтому относительно ремонта и своевременной замены запчастей всё это делается», — приводится заявление Мантурова в Telegram-канале Зарубина.

Отвечая на вопрос о возможности возвращения соответствующих зарубежных компаний на рынок России, Мантуров заявил, что «после такого демарша, хлопания дверьми и выхода с рынка» Москва такого не допустит.

Он подчеркнул, что российская сторона получила «хороший урок, нас научили».

Ранее сообщалось, что первые девять авиалайнеров модели МС-21 планируется поставить уже в 2025 году.