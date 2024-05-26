RT в Telegram
Подпишись

Мантуров: проблем с обслуживанием иностранных Boeing и Airbus нет

Короткая ссылка
Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что проблем с обслуживанием иностранных Boeing и Airbus нет.
Мантуров: проблем с обслуживанием иностранных Boeing и Airbus нет
  • РИА Новости

По словам вице-премьера, в России ведётся постоянная работа в части технического обслуживания самолётов.

«Они соответствуют полностью всем требованиям, которые предъявляются нашими российскими авиационными властями, поэтому относительно ремонта и своевременной замены запчастей всё это делается», — приводится заявление Мантурова в Telegram-канале Зарубина.

Отвечая на вопрос о возможности возвращения соответствующих зарубежных компаний на рынок России, Мантуров заявил, что «после такого демарша, хлопания дверьми и выхода с рынка» Москва такого не допустит.

Он подчеркнул, что российская сторона получила «хороший урок, нас научили».

Ранее сообщалось, что первые девять авиалайнеров модели МС-21 планируется поставить уже в 2025 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить