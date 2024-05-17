Первые девять самолётов МС-21 будут поставлены в 2025 году

Первые девять авиалайнеров модели МС-21 планируется поставить уже в 2025 году.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина, закрепляющего изменения в комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года.

Также в документе указывается, что ожидается, что объём производства самолётов SSJ New с 2026 года составит более 20 единиц в год, а самолётов МС-21 — 72 единицы в год с 2029-го.

Ранее сообщалось, что учебный центр РАТА подготовил первую группу из 22 технических специалистов для обслуживания российского самолёта МС-21 с двигателями ПД-14.