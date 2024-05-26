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Ташуев об ошибке Песьякова: для болельщиков — мем, но для команды — случайность

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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев оценил игру голкипера «Ростова» Сергея Песьякова в матче последнего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Ташуев об ошибке Песьякова: для болельщиков — мем, но для команды — случайность
  • РИА Новости

«В этом голе командная ошибка, а не одного Песьякова. На уровне болельщиков — это мем, но для команды — случайность. «Зенит» давил, заставлял ошибаться», — цитирует Ташуева «Спорт-Экспресс».

Накануне «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали РПЛ шестой раз подряд. Второй гол был забит после ошибки вратаря Сергея Песьякова.

Это стало возможным благодаря результату матча между «Динамо» и «Краснодаром», где бело-голубые уступили со счётом 0:1. 

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Зенит» «шарахался» из-за отсутствия Малкома.

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