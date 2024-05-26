Ташуев об ошибке Песьякова: для болельщиков — мем, но для команды — случайность
- РИА Новости
«В этом голе командная ошибка, а не одного Песьякова. На уровне болельщиков — это мем, но для команды — случайность. «Зенит» давил, заставлял ошибаться», — цитирует Ташуева «Спорт-Экспресс».
Накануне «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали РПЛ шестой раз подряд. Второй гол был забит после ошибки вратаря Сергея Песьякова.
Это стало возможным благодаря результату матча между «Динамо» и «Краснодаром», где бело-голубые уступили со счётом 0:1.
Ранее Александр Мостовой заявил, что «Зенит» «шарахался» из-за отсутствия Малкома.