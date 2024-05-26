Зеленский призвал Си Цзиньпина и Байдена посетить саммит по Украине в Швейцарии

Владимир Зеленский обратился с просьбой к председателю Китая Си Цзиньпину и американскому лидеру Джо Байдену поддержать саммит в Швейцарии.

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Об этом пишет РИА Новости. «Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием», — сказал Зеленский. Ранее глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил, что неявка президента США Джо Байдена на организованную властями Украины мирную конференцию в Швейцарии станет холодным душем для Зеленского. Посол России в США Анатолий Антонов назвал якобы мирную конференцию в Швейцарии нелегитимной.