Зеленский призвал Си Цзиньпина и Байдена посетить саммит по Украине в Швейцарии
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Об этом пишет РИА Новости.
«Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием», — сказал Зеленский.
Ранее глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил, что неявка президента США Джо Байдена на организованную властями Украины мирную конференцию в Швейцарии станет холодным душем для Зеленского.
Посол России в США Анатолий Антонов назвал якобы мирную конференцию в Швейцарии нелегитимной.