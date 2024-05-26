МИД России: прекращение действия морской конвенции ООН в Арктике невозможно

Российская сторона считает невозможным прекращение действия Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в Арктике, сообщил директор правового департамента Министерства иностранных дел России Максим Мусихин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, прекращение исполнения положений Конвенции в Арктике невозможно с точки зрения права международных договоров.

Многие положения, которые составляют основу правового режима использования Северного морского пути, ориентированы на нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, добавил Мусихин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые попытки европейских стран ограничить проход российских судов через Балтийские проливы получат ответ. Она подчеркнула, что порядок прохода судов регламентируется Копенгагенским трактатом 1857 года и положениями конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

В январе российский посол в Копенгагене Владимир Барбин отмечал, что планы властей Дании блокировать проход танкеров с нефтью из России в датских проливах нарушают международное право и являются незаконными.