МИД пообещал жёсткий ответ в случае ограничения судов России в Балтийском море
- РИА Новости
«Любые попытки ограничения права судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым последуют жёсткие ответные меры», — сказала дипломат.
Порядок прохода судов регламентируется Копенгагенским трактатом 1857 года и положениями конвенции ООН по морскому праву 1982 года, напомнила Захарова, слова которой приводит РИА Новости.
В апреле в российском МИД заявили, что планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд являются провокационной активностью. Там подчеркнули, что стараниями Стокгольма и альянса некогда мирное Балтийское море превращается в «арену геополитической конфронтации».