МИД пообещал жёсткий ответ в случае ограничения судов России в Балтийском море

Любые попытки европейских стран ограничить проход российских судов через Балтийские проливы получат ответ, предупредила представитель МИД России Мария Захарова.

«Любые попытки ограничения права судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым последуют жёсткие ответные меры», — сказала дипломат.

Порядок прохода судов регламентируется Копенгагенским трактатом 1857 года и положениями конвенции ООН по морскому праву 1982 года, напомнила Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

В апреле в российском МИД заявили, что планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд являются провокационной активностью. Там подчеркнули, что стараниями Стокгольма и альянса некогда мирное Балтийское море превращается в «арену геополитической конфронтации».