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МИД пообещал жёсткий ответ в случае ограничения судов России в Балтийском море

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Любые попытки европейских стран ограничить проход российских судов через Балтийские проливы получат ответ, предупредила представитель МИД России Мария Захарова.
МИД пообещал жёсткий ответ в случае ограничения судов России в Балтийском море
  • РИА Новости

«Любые попытки ограничения права судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым последуют жёсткие ответные меры», — сказала дипломат.

Порядок прохода судов регламентируется Копенгагенским трактатом 1857 года и положениями конвенции ООН по морскому праву 1982 года, напомнила Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

В апреле в российском МИД заявили, что планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд являются провокационной активностью. Там подчеркнули, что стараниями Стокгольма и альянса некогда мирное Балтийское море превращается в «арену геополитической конфронтации».

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