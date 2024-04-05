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МИД назвал планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд провокационными

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Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд являются провокационной активностью, заявили в МИД России.

Об этом информирует РИА Новости.

«В этом контексте Стокгольм намерен укрепить «стратегически важный» остров Готланд ради улучшения обороны от мнимой «российской угрозы», — заявили в министерстве.

Также в ведомстве отметили, что стараниями Стокгольма и альянса некогда мирное Балтийское море превращается в «арену геополитической конфронтации».

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о планах серьёзно укрепить группировки ВС России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

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