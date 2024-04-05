МИД назвал планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд провокационными
Об этом информирует РИА Новости.
«В этом контексте Стокгольм намерен укрепить «стратегически важный» остров Готланд ради улучшения обороны от мнимой «российской угрозы», — заявили в министерстве.
Также в ведомстве отметили, что стараниями Стокгольма и альянса некогда мирное Балтийское море превращается в «арену геополитической конфронтации».
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о планах серьёзно укрепить группировки ВС России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.