Посол: планы Дании блокировать проход танкеров с нефтью из России незаконны

Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что планы властей Дании блокировать проход танкеров с нефтью из России в датских проливах нарушают международное право и являются незаконными.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что Дания, будучи крупной судоходной державой, должна быть заинтересована в свободе судоходства и в строгом соблюдении норм международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.

«Международное право не позволяет блокировать проход судов, в том числе танкеров с российской нефтью, через Балтийские проливы, используемые для международного судоходства», — заявил Барбин.

Ранее газета Financial Times писала, что Дания, согласно новым планам Европейского союза, намерена проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через её воды.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на это призвал датскую сторону соблюдать правила международного торгового судоходства.