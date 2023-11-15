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FT: Дания может начать блокировать танкеры с нефтью из России

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Дания, согласно новым планам Европейского союза, намерена проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через её воды.
FT: Дания может начать блокировать танкеры с нефтью из России
  • РИА Новости

Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники. 

«Дании будет поручено проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через её воды», — говорится в публикации. 

Как пишет газета, новые правила будут касаться в первую очередь танкеров, следующих транзитом через проливы Дании без западной страховки.

Отмечается, что действия Дании будут осуществляться в соответствии с законами, которые предоставляют государству право проверять те суда, которые, по его мнению, представляют угрозу для экологии.

Ранее The Financial Times писала, что Россия успешно обходит санкции стран «Большой семёрки» в отношении большей части экспорта нефти.

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