FT: Москва успешно обходит санкции стран G7 в отношении экспорта нефти
- РИА Новости
Издание приводит данные страховых и судоходных фирм и аналитической компании Kpler. В августе почти три четверти всех морских поставок нефти из России шло без западной страховки — инструмента для соблюдения потолка цен на нефть на уровне $60 за баррель.
«Этот рост означает, что Москва становится более искусной в обходе ограничения, что позволяет ей продавать больше своей нефти по ценам, близким к ценам международного рынка», — отмечает издание.
Как говорится в материале, способность России обходить ограничения увеличит её доходы на фоне приближения стоимости нефти к $100 за баррель.
Ранее российское Министерство финансов заявило, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 октября 2023 года будет повышена на $2,5.