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FT: Москва успешно обходит санкции стран G7 в отношении экспорта нефти

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Financial Times пишет, что Россия успешно обходит санкции стран «Большой семёрки» в отношении большей части экспорта нефти.
FT: Москва успешно обходит санкции стран G7 в отношении экспорта нефти
  • РИА Новости

Издание приводит данные страховых и судоходных фирм и аналитической компании Kpler. В августе почти три четверти всех морских поставок нефти из России шло без западной страховки — инструмента для соблюдения потолка цен на нефть на уровне $60 за баррель.

«Этот рост означает, что Москва становится более искусной в обходе ограничения, что позволяет ей продавать больше своей нефти по ценам, близким к ценам международного рынка», — отмечает издание.

Как говорится в материале, способность России обходить ограничения увеличит её доходы на фоне приближения стоимости нефти к $100 за баррель.

Ранее российское Министерство финансов заявило, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 октября 2023 года будет повышена на $2,5.

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