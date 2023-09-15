Минфин: экспортная пошлина на нефть в России с 1 октября будет повышена на $2,5

Российское Министерство финансов заявило, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 октября 2023 года будет повышена на $2,5.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Экспортная пошлина на нефть в России с 1 октября 2023 года повысится на $2,5 и составит $23,9 за т», — отмечается в заявлении.

По данным министерства, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 августа по 14 сентября 2023 года составила $77,03 за баррель, или $562,3 за т.

Ранее частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в беседе с RT спрогнозировал цены на нефть на уровне $93—95.