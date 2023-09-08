Инвестор Сидоров спрогнозировал цены на нефть на уровне $93—95

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT дал прогноз по ценам на нефть.

«На фоне информации о том, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи до конца года, нефтяной рынок заметно пошёл в рост. Так, котировки сорта Brent поднялись выше $91 за баррель», — отмечает инвестор.

По его словам, с учётом того, что Россия также планирует продлить сокращения нефтяного экспорта на октябрь, «стоит ожидать дальнейшего роста котировок».

«Полагаю, в ближайшую неделю мы можем увидеть стоимость фьючерсов Brent в $93—95 за баррель», — заключил Сидоров.

Ранее экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа заявил, что сокращение нефтедобычи со стороны России и Саудовской Аравии может привести к огромным финансовым проблемам в странах Европы.