Узнать больше

Инвестор Сидоров спрогнозировал цены на нефть на уровне $93—95

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT дал прогноз по ценам на нефть.
Инвестор Сидоров спрогнозировал цены на нефть на уровне $93—95
  • Gettyimages.ru
  • © Maksim Safaniuk

«На фоне информации о том, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи до конца года, нефтяной рынок заметно пошёл в рост. Так, котировки сорта Brent поднялись выше $91 за баррель», — отмечает инвестор.

По его словам, с учётом того, что Россия также планирует продлить сокращения нефтяного экспорта на октябрь, «стоит ожидать дальнейшего роста котировок».

«Полагаю, в ближайшую неделю мы можем увидеть стоимость фьючерсов Brent в $93—95 за баррель», — заключил Сидоров.

Ранее экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа заявил, что сокращение нефтедобычи со стороны России и Саудовской Аравии может привести к огромным финансовым проблемам в странах Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить