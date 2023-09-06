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Экономист Мустафа: сокращение нефтедобычи Москвой и Эр-Риядом обанкротит Европу

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Сокращение нефтедобычи со стороны России и Саудовской Аравии может привести к огромным финансовым проблемам в странах Европы. Об этом сообщил экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.
Экономист Мустафа: сокращение нефтедобычи Москвой и Эр-Риядом обанкротит Европу
  • РИА Новости

«Цена Brent превысила $90, это полезно для нефтяных стран», — приводит РИА Новости его слова.

Мустафа подчеркнул, что сокращение добычи топлива является инструментом Москвы и Эр-Рияда для изменения мирового порядка.

«Тем более что Европа столкнётся с ужасной осенью и зимой в случае, если Украину не заставят сесть за стол переговоров», — отметил экономист.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent превысила $91 за баррель впервые с 17 ноября 2022 года. 

Кроме того, российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия приняла решение о продлении сокращения поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца текущего года.

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