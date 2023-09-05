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Новак: Россия продлит сокращение поставок нефти на 300 тысяч баррелей в сутки

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Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия приняла решение о продлении сокращения поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца текущего года.
Новак: Россия продлит сокращение поставок нефти на 300 тысяч баррелей в сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Vince Streano

«Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2023 года», — приводит заявление Новака пресс-служба российского правительства.

Он добавил, что теперь российская сторона намерена каждый месяц пересматривать решение о сокращении добычи нефти.

Новак объяснил, что решение принято с целью усиления мер предосторожности, принимаемых странами ОПЕК+, которые стремятся к стабильности и балансу нефтяных рынков.

Ранее власти Саудовской Аравии приняли решение продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в сентябре. 

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