Песков напомнил Дании о важности соблюдения правил международного судоходства
- РИА Новости
Песков сказал, что в Кремле ничего не известно о планах Дании останавливать и задерживать танкеры с российской нефтью.
«Но, с другой стороны, здесь, конечно, следует заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства», — сказал он.
Ранее газета Financial Times писала, что Дания, согласно новым планам Европейского союза, намерена проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через её воды.