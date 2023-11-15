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Песков напомнил Дании о важности соблюдения правил международного судоходства

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможные планы Дании задерживать танкеры с нефтью из России, призвал датскую сторону соблюдать правила международного торгового судоходства.
Песков напомнил Дании о важности соблюдения правил международного судоходства
  • РИА Новости

Песков сказал, что в Кремле ничего не известно о планах Дании останавливать и задерживать танкеры с российской нефтью.

«Но, с другой стороны, здесь, конечно, следует заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства», — сказал он.

Ранее газета Financial Times писала, что Дания, согласно новым планам Европейского союза, намерена проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через её воды.

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