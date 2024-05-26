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Премьер Грузии обвинил президента в измене Родине

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене Родине.
Премьер Грузии обвинил президента в измене Родине
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на мероприятии по случаю Дня независимости.

«Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента», — цитирует его ТАСС.

Глава грузинского парламента отметил, что новейшая история Грузии, а также протекающие процессы в современном мире показали, что «суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны», стране в настоящий момент крайне важно оберегать свою государственную независимость.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и ЕС собираются принять меры в отношении Грузии в связи с её законопроектом об иноагентах.

Также в Politico заявили, что Грузия получит помощь от США за отказ от «антидемократического» курса.

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