Премьер Грузии обвинил президента в измене Родине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене Родине.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на мероприятии по случаю Дня независимости.

«Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента», — цитирует его ТАСС.

Глава грузинского парламента отметил, что новейшая история Грузии, а также протекающие процессы в современном мире показали, что «суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны», стране в настоящий момент крайне важно оберегать свою государственную независимость.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и ЕС собираются принять меры в отношении Грузии в связи с её законопроектом об иноагентах.

Также в Politico заявили, что Грузия получит помощь от США за отказ от «антидемократического» курса.