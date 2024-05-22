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Блинкен: Запад примет меры против Грузии в связи с законопроектом об иноагентах

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Соединённые Штаты и ЕС собираются принять меры в отношении Грузии в связи с её законопроектом об иноагентах.
Блинкен: Запад примет меры против Грузии в связи с законопроектом об иноагентах
  • © AP Photo / Pool/Johanna Geron

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы очень пристально рассматриваем вопрос о том, что можем сделать в ответ на это. И я ожидаю, что мы предпримем действия», — цитирует его ТАСС.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Однако глава парламента страны Шалва Папуашвили заявил, что законодательный орган сможет его преодолеть

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Запад ведёт себя безумно по отношению к Грузии из-за закона об иноагентах. 

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