В парламенте Грузии уверены, что преодолеют вето на закон об иноагентах

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что законодательный орган сможет преодолеть вето президента страны Саломе Зурабишвили, наложенное на закон об иноагентах.

«Конечно же, парламент преодолеет это вето, так как это ещё раз показывает, что закон является грузинским», — цитирует ТАСС Папуашвили.

18 мая Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах.

Она также выразила мнение, что закон должен быть отменён в кратчайшие сроки. По её мнению, он является неконституционным, а заложенные в нём принципы — неприемлемыми.

За закон об иностранных агентах грузинские парламентарии проголосовали в третьем чтении 14 мая.