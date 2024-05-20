В парламенте Грузии уверены, что преодолеют вето на закон об иноагентах
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«Конечно же, парламент преодолеет это вето, так как это ещё раз показывает, что закон является грузинским», — цитирует ТАСС Папуашвили.
18 мая Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах.
Она также выразила мнение, что закон должен быть отменён в кратчайшие сроки. По её мнению, он является неконституционным, а заложенные в нём принципы — неприемлемыми.
За закон об иностранных агентах грузинские парламентарии проголосовали в третьем чтении 14 мая.