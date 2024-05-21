Politico: Грузия получит помощь от США за отказ от «антидемократического» курса

Вашингтон может предоставить Грузии крупный пакет военной и экономической помощи, если Тбилиси откажется от антизападной риторики, пишет Politico.

По данным издания, на этой неделе конгресс США может рассмотреть законопроект о поддержке Грузии. Он предполагает в том числе упрощение визового режима.

В случае одобрения инициативы американские власти также должны разработать пакет военной помощи стране.

Однако программа будет запущена только в том случае, если в США подтвердят, что «Грузия продемонстрировала значительный и устойчивый прогресс в укреплении своей демократии», отмечает газета.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад ведёт себя безумно по отношению к Грузии, где был принят закон об иноагентах.

Вашингтон неоднократно выступал против этой инициативы и угрожал Грузии санкциями.