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Politico: Грузия получит помощь от США за отказ от «антидемократического» курса

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Вашингтон может предоставить Грузии крупный пакет военной и экономической помощи, если Тбилиси откажется от антизападной риторики, пишет Politico.
Politico: Грузия получит помощь от США за отказ от «антидемократического» курса
  • Gettyimages.ru

По данным издания, на этой неделе конгресс США может рассмотреть законопроект о поддержке Грузии. Он предполагает в том числе упрощение визового режима. 

В случае одобрения инициативы американские власти также должны разработать пакет военной помощи стране.

Однако программа будет запущена только в том случае, если в США подтвердят, что «Грузия продемонстрировала значительный и устойчивый прогресс в укреплении своей демократии», отмечает газета. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад ведёт себя безумно по отношению к Грузии, где был принят закон об иноагентах. 

Вашингтон неоднократно выступал против этой инициативы и угрожал Грузии санкциями

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