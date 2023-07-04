Der Tagesspiegel: славянские меньшинства в Германии будут судиться с Берлином за право называться коренными народами
Три месяца назад самопровозглашённый сорбский парламент «Сербский сейм» выдвинул ультиматум федеральному правительству Германии, а также земельным властям Бранденбурга и Саксонии с требованием до 23 июня 2023 года признать сорбов и вендов коренными народами, сообщает Der Tagesspiegel. При этом сейм потребовал от Берлина извинений, за «отрицание того, что сорбы и венды являются коренными народами, а также за недемократичное и неподобающее обращение с его первым свободно избранным парламентом».
Ссылки по теме
-
ERR: Эстония разрывает договор о сотрудничестве с Россией в вопросе сохранения культурных ценностей
-
Daily Sabah: нынешний туристический сезон в Анталье «побил все рекорды» — в том числе благодаря россиянам
-
CNN: неизвестному туристу грозит до пяти лет тюрьмы за порчу стен Колизея
-
CNN: исследование ООН показало, что 90% людей разделяют фундаментальные предубеждения в отношении женщин