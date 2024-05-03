В Москве разместили более 700 праздничных конструкций к Пасхе
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО.
В разных районах города разместили объёмные композиции в виде пасхальных яиц, цветочных украшений и тематических фигур.
Красочное оформление появилось и у храма Христа Спасителя.
«Там появились пятиметровое пасхальное яйцо, цветочные арки и световые деревья», — отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Тюменской области рассказали, где пройдут пасхальные богослужения 4 и 5 мая.