Боррель: некоторые члены ЕС считают Россию хорошим другом

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что среди стран Европейского союза хватает тех, кто считает Россию хорошим другом.

Как он сказал, выступая с лекцией в Великобритании, не все в Европейском союзе разделяют его личную оценку о российской угрозе.

«Некоторые члены Евросовета говорят: «Нет, Россия — не экзистенциальная угроза, по крайней мере для меня, я считаю Россию хорошим другом». Таких не много, но они есть», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим сам Боррель заявил, что лично он считает, что Россия «представляет экзистенциальную угрозу для Европы».

Ранее Боррель заявил, что, призвав к переговорам по Украине и прекращению огня, Папа Римский Франциск «зашёл в сад, в который его никто не звал».

В октябре 2022 года Боррель сравнил весь мир с «джунглями», которые окружают «сад» в Европе. Позже, когда его заявление стало достоянием общественности, ему пришлось извиниться за это сравнение.