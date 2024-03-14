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Боррель: с призывами по Украине Папа Римский зашёл в сад, куда его не звали

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Призвав к переговорам по Украине и прекращению огня, Папа Римский Франциск «зашёл в сад, в который его никто не звал», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель: с призывами по Украине Папа Римский зашёл в сад, куда его не звали
  • AP

«Его Святейшество, папа вошёл в сад, в который его никто не звал», — приводит РИА Новости его слова в интервью испанской радиостанции RNE.

Ранее понтифик сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова понтифика о белом флаге для Украины подразумевали переход к переговорам, а не капитуляцию Киева.

Владимир Зеленский выступил с упрёком в адрес Папы Римского Франциска после его призыва к Украине поднять белый флаг.

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