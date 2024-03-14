Боррель: с призывами по Украине Папа Римский зашёл в сад, куда его не звали
- AP
«Его Святейшество, папа вошёл в сад, в который его никто не звал», — приводит РИА Новости его слова в интервью испанской радиостанции RNE.
Ранее понтифик сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова понтифика о белом флаге для Украины подразумевали переход к переговорам, а не капитуляцию Киева.
Владимир Зеленский выступил с упрёком в адрес Папы Римского Франциска после его призыва к Украине поднять белый флаг.