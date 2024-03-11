Зеленский раскритиковал Папу Римского за призыв к переговорам
Об этом пишет издание NV.ua.
Как передаёт РИА Новости, Зеленский поблагодарил капелланов Украины за поддержку военных «и молитвой, и разговором, и делом».
«Вот что такое церковь — с людьми. А не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством», — отметил Зеленский.
Ранее понтифик сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры.
Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова понтифика о белом флаге для Украины подразумевали переход к переговорам, а не капитуляцию Киева.