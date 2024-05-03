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В Подмосковье рассказали о работе транспорта в Пасху

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В Московской области изменят режим работы некоторых маршрутов общественного транспорта в Пасху.
В Подмосковье рассказали о работе транспорта в Пасху
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на региональный Минтранс.

Около 70 автобусных маршрутов «Мострансавто», следующих до храмов и церквей, будут работать до 03:00.

«По традиции в честь Святой Пасхи для обеспечения комфорта жителей и гостей Подмосковья продлеваем режим работы автобусных маршрутов, проходящих вблизи православных храмов и церквей», — заявил глава ведомства Алексей Гержик.

Кроме того, ЦППК назначит дополнительные остановки на Павелецком, Белорусском, Рижском и Казанском железнодорожных направлениях.

Ранее сообщалось, что в Москве разместили более 700 праздничных конструкций к Пасхе.

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