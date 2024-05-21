Военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника, заявили в Минобороны РФ. Бойцы поразили живую силу и технику трёх бригад ВСУ, а также отразили три контратаки украинских войск в районах Волчанска и Старицы в Харьковской области. Средства ПВО за сутки сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS и восемь крылатых ракет SCALP-EG.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника, следует из новой сводки о ходе спецоперации от Минобороны РФ.

Бойцы «Севера» нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й механизированной бригады ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Охримовка и Гранов (Харьковская область).

Наряду с этим отражены три контратаки штурмовых групп противника в районах н. п. Волчанск и Старица (Харьковская область).

ВСУ потеряли в этом секторе до 245 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, три 152-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С3 «Акация», 152-мм гаубицу Д-20, а также станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14, 21 и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новосадовое, Ивановка (ДНР) и Невское (ЛНР).

За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ в районах н. п. Стельмаховка, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР).

Также на russian.rt.com Кадыров показал кадры ликвидации опорников и скопления ВСУ у Спорного

По оценкам российской стороны, ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра, шесть автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30 и 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика». Наряду с этим уничтожены две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах н. п. Константиновка, Раздоловка и Часов Яр (ДНР).

Противник потерял более 320 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также две 155-мм гаубицы М777 производства США. Уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Семёновка и Новгородское (ДНР).

Военнослужащие группировки войск «Центр» также отразили семь контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Очеретино, Соловьёво и Уманское (ДНР).

Также по теме Economist: Зеленский чувствует, что не знает всей правды о ситуации на фронте Владимир Зеленский чувствует, что не знает всей правды о ситуации на фронте, поэтому на встречах с военнослужащими он «кричит на...

Противник потерял до 420 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, из них четыре БМП Bradley производства США, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм САУ «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах н. п. Великая Новосёлка и Макаровка (ДНР).

Наряду с этим отражена контратака противника в районе н. п. Старомайорское (ДНР). ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 37-й бригады морской пехоты, 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Весёлое (Херсонская область), Работино и Малая Токмачка (Запорожская область).

ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу 2А36 «Гиацинт-Б» и 122-мм боевую машину БМ-21 РСЗО «Град».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 95 районах.

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 45 беспилотников, две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, восемь крылатых ракет SCALP-EG производства Франции, пять управляемых авиабомб HAMMER производства Франции, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также восемь реактивных снарядов систем HIMARS и «Ольха».