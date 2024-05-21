Кадыров показал кадры ликвидации опорников и скопления ВСУ у Спорного
- РИА Новости
«Окрестности населённого пункта Спорное. Работает группа «Канады» спецназа «АХМАТ». В настоящий момент на всей ответственной территории идёт методичная ликвидация вражеских мест скопления живой силы, опорных пунктов, блиндажей и других фортификационных сооружений. Разумеется, главная роль в этой работе отводится дронам» — написал он в своём Telegram-канале.
Глава Чечни также отметил, что с помощью БПЛА бойцы оперативно выявляют укрытия противника, после чего сразу же приступают к ликвидации обнаруженных целей.
Ранее в российском Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли более 340 солдат в зоне ответственности группировки войск «Южная».
Уточняется, что было нанесено поражение в районах населённых пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики.