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Кадыров показал кадры ликвидации опорников и скопления ВСУ у Спорного

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Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры ликвидации опорных пунктов и мест скопления ВСУ с помощью дронов в районе Спорного на границе ДНР и ЛНР.
Кадыров показал кадры ликвидации опорников и скопления ВСУ у Спорного
  • РИА Новости

«Окрестности населённого пункта Спорное. Работает группа «Канады» спецназа «АХМАТ». В настоящий момент на всей ответственной территории идёт методичная ликвидация вражеских мест скопления живой силы, опорных пунктов, блиндажей и других фортификационных сооружений. Разумеется, главная роль в этой работе отводится дронам» — написал он в своём Telegram-канале.

Глава Чечни также отметил, что с помощью БПЛА бойцы оперативно выявляют укрытия противника, после чего сразу же приступают к ликвидации обнаруженных целей.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли более 340 солдат в зоне ответственности группировки войск «Южная».

Уточняется, что было нанесено поражение в районах населённых пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

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