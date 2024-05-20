ВСУ потеряли более 340 солдат в зоне ответственности группировки «Южная»
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«Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что противник также потерял три танка и три автомобиля.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области.
19 мая стало известно, что бойцы подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и уничтожили склады ВСУ.