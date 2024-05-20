Вооружённые силы Украины потеряли более 340 солдат в зоне ответственности группировки войск «Южная», сообщили в российском Минобороны.

«Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что противник также потерял три танка и три автомобиля.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области.

19 мая стало известно, что бойцы подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и уничтожили склады ВСУ.