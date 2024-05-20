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ВСУ потеряли более 340 солдат в зоне ответственности группировки «Южная»

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Вооружённые силы Украины потеряли более 340 солдат в зоне ответственности группировки войск «Южная», сообщили в российском Минобороны.
ВСУ потеряли более 340 солдат в зоне ответственности группировки «Южная»
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

«Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что противник также потерял три танка и три автомобиля.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области.

19 мая стало известно, что бойцы подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и уничтожили склады ВСУ.

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