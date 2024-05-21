RT в Telegram
Подпишись

Военные показали обстановку в освобождённой Плетеневке в Харьковской области

Короткая ссылка
Почти в каждом жилом доме Плетеневки в Харьковской области украинские военные оборудовали огневые точки, а после освобождения посёлка они пытаются бить по домам тяжёлыми дронами, рассказали российские бойцы.
Военные показали обстановку в освобождённой Плетеневке в Харьковской области
  • РИА Новости

«Вот дома — они их накрывали миномётами. «Бабой-ягой» постоянно сюда летают — сжигают. Подвинули хорошо. Боевик бежит в панике. Так что люди могут спать спокойно», — сообщил российский военнослужащий с позывным Сокол, участвовавший в освобождении Плетеневки, слова которого приводит Минобороны.

Военные ВС России хорошо работают, назад никто не идёт, все сражаются достойно, подчеркнул он.

Министерство отметило, что с каждым днём военнослужащие группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь территории, занятой противником.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить