Economist: Зеленский чувствует, что не знает всей правды о ситуации на фронте
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«Правительственный чиновник, пожелавший остаться анонимным, предполагает, что Зеленский уже почувствовал, что, возможно, не знает всей правды. По крайней мере, по этому поводу он кричит на своих генералов», — пишет издание.
Также оно сообщает, что в рядах украинских военных и в политических кругах страны опасаются того, что Киев или Вашингтон могут «сдать Харьков» перед началом мирных переговоров.