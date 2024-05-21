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Economist: Зеленский чувствует, что не знает всей правды о ситуации на фронте

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Владимир Зеленский чувствует, что не знает всей правды о ситуации на фронте, поэтому на встречах с военнослужащими он «кричит на генералов», сообщил журналу The Economist украинский чиновник, который пожелал остаться неназванным.
Economist: Зеленский чувствует, что не знает всей правды о ситуации на фронте
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

«Правительственный чиновник, пожелавший остаться анонимным, предполагает, что Зеленский уже почувствовал, что, возможно, не знает всей правды. По крайней мере, по этому поводу он кричит на своих генералов», — пишет издание.

Также оно сообщает, что в рядах украинских военных и в политических кругах страны опасаются того, что Киев или Вашингтон могут «сдать Харьков» перед началом мирных переговоров.

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