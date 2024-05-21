Economist: украинские военные опасаются, что власти решат «сдать Харьков»
Журналисты при этом называют такие слухи «конспирологическими теориями».
По мнению многих военных ВСУ, российские войска смогли быстро продвинуться в регионе из-за задержек поставок военной помощи от Запада, пишет газета.
Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос выразил мнение, что ситуация на Украине выходит из-под контроля, так как Владимир Зеленский и военное руководство не справились с задачей укрепления обороны на наиболее сложных участках фронта.
Как отмечал президент России Владимир Путин, планов по взятию Харькова сейчас нет, но Россия вынуждена создать санитарную зону на Харьковском направлении.