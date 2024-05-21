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Economist: украинские военные опасаются, что власти решат «сдать Харьков»

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В рядах украинских военных и в политических кругах страны опасаются того, что Киев или Вашингтон могут «сдать Харьков» перед началом мирных переговоров, пишет газета The Economist.

Журналисты при этом называют такие слухи «конспирологическими теориями».

По мнению многих военных ВСУ, российские войска смогли быстро продвинуться в регионе из-за задержек поставок военной помощи от Запада, пишет газета.

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос выразил мнение, что ситуация на Украине выходит из-под контроля, так как Владимир Зеленский и военное руководство не справились с задачей укрепления обороны на наиболее сложных участках фронта.

Как отмечал президент России Владимир Путин, планов по взятию Харькова сейчас нет, но Россия вынуждена создать санитарную зону на Харьковском направлении.

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