Экс-генерал ВСУ Кривонос: ситуация на Украине выходит из-под контроля
- AP
- © Alex Babenko
Об этом сообщает РИА Новости.
«Обратите внимание, как быстро убрали из интернета все видео посещения господином Зеленским Харьковской области и прекратились попытки убедить наше население, что там всё хорошо», — сказал Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».
По его словам, очень хотелось бы, чтобы кто-то понёс ответственность за сложившуюся ситуацию.
Как отметил Кривонос, Киев в марте и апреле только имитировал строительство фортификационных сооружений в Харьковской области и других регионах.
Ранее Кривонос заявил, что Зеленский создал отличные условия для россиян в Харькове.