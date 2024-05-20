Экс-генерал ВСУ Кривонос: ситуация на Украине выходит из-под контроля

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что ситуация на Украине выходит из-под контроля, так как Владимир Зеленский и военное руководство не справились с задачей укрепления обороны на наиболее сложных участках фронта.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Обратите внимание, как быстро убрали из интернета все видео посещения господином Зеленским Харьковской области и прекратились попытки убедить наше население, что там всё хорошо», — сказал Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

По его словам, очень хотелось бы, чтобы кто-то понёс ответственность за сложившуюся ситуацию.

Как отметил Кривонос, Киев в марте и апреле только имитировал строительство фортификационных сооружений в Харьковской области и других регионах.

Ранее Кривонос заявил, что Зеленский создал отличные условия для россиян в Харькове.