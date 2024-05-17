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Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский создал отличные условия для россиян в Харькове

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Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире канала «Прямой» заявил, что Владимир Зеленский создал отличные условия для россиян в Харькове.

По его словам, в Харькове полный провал в вопросе фортификационного оборудования территории, хотя киевским властям говорили об этом.

«Зеленский вместе со своей свитой не так давно приезжал в Харьковскую область и рассказывал, как там всё круто и просто идеально. Но идеально для кого? Как показал — идеально перфектно для россиян», — цитирует его РИА Новости.

Кривонос отметил, что войска ВС России без труда преодолели территории, где якобы у ВСУ даже не было укреплённых позиций.

Он добавил, что в настоящий момент власть ничего не делает для обеспечения безопасности страны.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в разговоре с корреспондентом RT Мохаммадом Кассабом заявил, что российские войска продвигаются не только в Харьковской области.

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