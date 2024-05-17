Пушилин: ВС России продвигаются не только в Харьковской области

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в разговоре с корреспондентом RT Мохаммадом Кассабом заявил, что российские войска продвигаются не только в Харьковской области.

По его словам, продвижение идёт на многих других участках по всей линии соприкосновения.

Он также добавил, что поставляемое Киеву вооружение стран Запада в целом не может поменять ход СВО.

Глава ДНР при этом надеется, что Западу хватит благоразумия не допустить прямого боестолкновения с Россией.

«Мы слышим очень много не очень разумных заявлений, очень опасных заявлений. Например, от президента Макрона... Любого рода угроза таких противостояний ничего хорошего в целом миру не принесёт», — отметил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что за неделю в Харьковской области освобождено 12 населённых пунктов.