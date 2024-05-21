RT в Telegram
Подпишись

Военный суд подтвердил арест генерал-майора Попова

Короткая ссылка
235-й Гарнизонный военный суд подтвердил факт ареста бывшего командующего 58-й армией Вооружённых сил России генерал-майора Ивана Попова по делу о мошенничестве.
Военный суд подтвердил арест генерал-майора Попова
  • Gettyimages.ru

Об этом RT сообщили в пресс-службе суда.

«Можем подтвердить, что 17 мая суд арестовал генерал-майора Попова И.И. по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России)», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что он был арестован на два месяца.

В суде добавили, что соответствующее дело расследует ГВСУ СК России.

Ранее адвокат главы управления кадрами Министерства обороны России Юрия Кузнецова обжаловал арест своего клиента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить