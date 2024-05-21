Военный суд подтвердил арест генерал-майора Попова

235-й Гарнизонный военный суд подтвердил факт ареста бывшего командующего 58-й армией Вооружённых сил России генерал-майора Ивана Попова по делу о мошенничестве.

Об этом RT сообщили в пресс-службе суда.

«Можем подтвердить, что 17 мая суд арестовал генерал-майора Попова И.И. по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России)», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что он был арестован на два месяца.

В суде добавили, что соответствующее дело расследует ГВСУ СК России.

Ранее адвокат главы управления кадрами Министерства обороны России Юрия Кузнецова обжаловал арест своего клиента.