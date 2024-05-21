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Полиция разогнала лагерь пропалестинских активистов в Мичиганском университете

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Полиция разогнала лагерь сторонников палестинского движения в Мичиганском университете.
Полиция разогнала лагерь пропалестинских активистов в Мичиганском университете
  • AP
  • © Mike Householder

Как сообщает Associated Press, неделю назад они разложили у дома сотрудницы университета мешки, напоминающие те, которые используют для трупов.

Президент университета Санта Оно заявил, что лагерь угрожал безопасности, так как протестующие разжигали костры.

По его словам, организаторы отказались выполнить требования пожарного инспектора после проведённой им проверки.

Протестующие требовали, чтобы фонд университета прекратил инвестировать в компании, связанные с Израилем.

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