В Польше создадут новую комиссию «по расследованию российского влияния»
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Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости.
Главой комиссии назначат начальника службы контрразведки Ярослава Стружика. Результаты работы комиссия впервые представит летом.
В 2023 году в Польше уже создавали подобную комиссию. Однако после парламентских выборов обновлённый состав сейма выступил против её работы.
Ранее Туск заявил, что в Польше девять человек обвиняются в саботаже и диверсиях, якобы заказанных российской стороной.