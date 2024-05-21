В Польше создадут новую комиссию «по расследованию российского влияния»

Польша намерена создать новую комиссию «по расследованию российского и белорусского влияния», которое якобы имело место в республике с 2004 по 2024 год.

Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости.

Главой комиссии назначат начальника службы контрразведки Ярослава Стружика. Результаты работы комиссия впервые представит летом.

В 2023 году в Польше уже создавали подобную комиссию. Однако после парламентских выборов обновлённый состав сейма выступил против её работы.

Ранее Туск заявил, что в Польше девять человек обвиняются в саботаже и диверсиях, якобы заказанных российской стороной.