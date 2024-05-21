В Воронеже в 2024 году не будут проводить общегородской выпускной
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Об этом РИА Новости сообщили в региональном Министерстве образования.
«Общегородского выпускного в связи со сложившейся ситуацией не будет», — заявил представитель министерства.
При этом в каждой школе региона пройдут мероприятия, на которых выпускникам вручат аттестаты.
Ранее на территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА. Позже губернатор Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки беспилотников в регионе.