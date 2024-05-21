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В Воронеже в 2024 году не будут проводить общегородской выпускной

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Общегородского выпускного в Воронеже в 2024 году не будет.
В Воронеже в 2024 году не будут проводить общегородской выпускной
  • Gettyimages.ru
  • © Leonid Andronov

Об этом РИА Новости сообщили в региональном Министерстве образования.

«Общегородского выпускного в связи со сложившейся ситуацией не будет», — заявил представитель министерства.

При этом в каждой школе региона пройдут мероприятия, на которых выпускникам вручат аттестаты.

Ранее на территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА. Позже губернатор Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки беспилотников в регионе.

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