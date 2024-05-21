Глава Гагаузии Гуцул обвинила власти Молдавии в оттоке людей из страны

Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает, что власти Молдавии принимают решения, из-за которых граждане массово уезжают из республики.

Соответствующее заявление в своём Telegram-канале глава автономии сделала, комментируя анонс проекта Министерства образования Молдавии об оптимизации учебных заведений, который предусматривает объединение двух профтехучилищ в Гагаузии.

Гуцул полагает, что данное решение было принято без учёта мнения местных жителей.

«Власти продолжают курс на отток населения из страны. Если молодёжи негде учиться, она вынуждена уезжать», — отметила глава Гагаузии.

Ранее Гуцул заявила, что автономия против политики действующего правительства Молдавии по разрыву отношений с Россией.