Глава Гагаузии Гуцул обвинила власти Молдавии в оттоке людей из страны
- РИА Новости
Соответствующее заявление в своём Telegram-канале глава автономии сделала, комментируя анонс проекта Министерства образования Молдавии об оптимизации учебных заведений, который предусматривает объединение двух профтехучилищ в Гагаузии.
Гуцул полагает, что данное решение было принято без учёта мнения местных жителей.
«Власти продолжают курс на отток населения из страны. Если молодёжи негде учиться, она вынуждена уезжать», — отметила глава Гагаузии.
Ранее Гуцул заявила, что автономия против политики действующего правительства Молдавии по разрыву отношений с Россией.