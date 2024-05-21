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Гладков сообщил о ранении нашедшего боеприпас семилетнего мальчика

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ранении нашедшего боеприпас семилетнего мальчика.
Гладков сообщил о ранении нашедшего боеприпас семилетнего мальчика
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в своём Telegram.

«В селе Колосково при неосторожном обращении с боеприпасом пострадал мальчик семи лет. У ребёнка повреждения мягких тканей обеих стоп», — указал Гладков.

По его словам, ребёнок уже доставлен в Валуйскую ЦРБ. Позднее он будет переведён на лечение в детскую областную клиническую больницу.

Глава региона призвал следить за детьми и не допускать подобных ситуаций.

Ранее один человек погиб, трое мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по Белгородской области.

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