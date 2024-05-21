Гладков сообщил о ранении нашедшего боеприпас семилетнего мальчика
- РИА Новости
Об этом он рассказал в своём Telegram.
«В селе Колосково при неосторожном обращении с боеприпасом пострадал мальчик семи лет. У ребёнка повреждения мягких тканей обеих стоп», — указал Гладков.
По его словам, ребёнок уже доставлен в Валуйскую ЦРБ. Позднее он будет переведён на лечение в детскую областную клиническую больницу.
Глава региона призвал следить за детьми и не допускать подобных ситуаций.
Ранее один человек погиб, трое мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по Белгородской области.