Один человек погиб, трое ранены при обстреле ВСУ Белгородской области

Один человек погиб, трое мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира... Есть погибшая — в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — сообщил он.

Гладков добавил, что все находящиеся в автомобиле граждане получили ранения разной степени тяжести.

Инцидент произошёл рядом с КПП посёлка Октябрьский в Белгородском районе.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области в результате прилёта снаряда ВСУ на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани.

Также поступала информация, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка.