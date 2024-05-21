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Один человек погиб, трое ранены при обстреле ВСУ Белгородской области

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Один человек погиб, трое мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Один человек погиб, трое ранены при обстреле ВСУ Белгородской области
  • РИА Новости

«Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира... Есть погибшая — в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — сообщил он.

Гладков добавил, что все находящиеся в автомобиле граждане получили ранения разной степени тяжести.

Инцидент произошёл рядом с КПП посёлка Октябрьский в Белгородском районе.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области в результате прилёта снаряда ВСУ на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани.

Также поступала информация, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка.

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