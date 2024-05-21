Один человек погиб, трое ранены при обстреле ВСУ Белгородской области
- РИА Новости
«Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира... Есть погибшая — в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — сообщил он.
Гладков добавил, что все находящиеся в автомобиле граждане получили ранения разной степени тяжести.
Инцидент произошёл рядом с КПП посёлка Октябрьский в Белгородском районе.
Ранее в городе Шебекино Белгородской области в результате прилёта снаряда ВСУ на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани.
Также поступала информация, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка.